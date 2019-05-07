Политика

14:14 07.05.2019

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

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Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал среди своих главных приоритетов победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ.

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - цитирует слова В.Зеленского на встрече с Й.Ханом его пресс-служба.

В.Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле.

Теги: #ес #планы #зеленский #коррупция #украина #сми #демонополизация #йоханнес_ганн
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