Экономика

20:05 01.10.2019

"Укроборонпром" оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

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"Укроборонпром" оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

Государственный концерн "Укроборонпром" стремится либерализировать спецэкспорт, оптимизировать и сделать экспортную функцию концерна эффективной, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс.

"Мы выступаем за либерализацию спецэкспорта. Сейчас Украина находится на переломном этапе: мы все меньше продаем остатков советской техники, их ремонта или модернизации, и все больше готовы давать на международный рынок собственные, новейшие разработки ", - цитирует Абромавичюса пресс-служба госконцерна.

Согласно пресс-релизу, сейчас в Украине около 20 предприятий, имеющих специальную экспортную лицензию, шесть из которых в составе "Укроборонпрома".

"Наша цель - оптимизировать и сделать экспортную функцию "Укроборонпрома" эффективной. На сегодня мы иногда имеем ситуацию, когда несколько спецэкспортеров конкурируют за один и тот же рынок сбыта! Такая внутренняя конкуренция приводит к снижению цены, т.е. Украина теряет валютную выручку. Количество наших спецэкспортеров будет сокращено", - добавил Абромавичюс.

В сообщении напоминается, что "Укроборонпром" приказом руководства отменил изменения в устав "Укрспецэкспорта", ставившие под угрозу целостность концерна. Приказом утверждается новая редакция устава госкомпании "Укрспецэкспорт", "что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права".

Теги: #укроборонпром #спецэкспортер
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