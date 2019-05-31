Зеленский на совещании в СНБО обсудил демонополизацию энергетических рынков Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость демонополизации энергетических рынков Украины, но предупредил о возможных рисках, связанных с введением новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

Как сообщается пресс-служба президента Украины, Зеленский в пятницу провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященное энергетической безопасности.

В ходе заседания президент напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а "через две недели будут приняты соответствующие решения".

В ходе совещания Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. А украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из разнообразных источников.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - заявил Зеленский.

Глава государства также напомнил, что в среду, 29 мая, он посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу – безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский.