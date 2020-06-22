Экономика

18:48 22.06.2020

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

2 мин читать
Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе волатильной сессии в понедельник.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, которое может привести к снижению спроса на топливо, пишет Trading Economics. Рост новых случаев заражения зафиксирован, в частности, в США, Бразилии, Китае, Австралии и Германии.

В то же время на нефтяном рынке наблюдаются признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes. Ирак и Казахстан на заседании ОПЕК+ на прошлой неделе пообещали тщательнее соблюдать условия сделки по сокращению объемов нефтедобычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 в понедельник составляет $42,44 за баррель, что на $0,25 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,05 (0,13%) - до $39,8 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в прошлый четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Улучшение долгосрочных перспектив глобального спроса на нефть заставило аналитиков Bank of America Global Research повысить прогноз нефтяных цен на текущий и последующие два года.

Банк теперь ожидает, что нефть марки Brent в 2020 году будет стоить в среднем $43,7 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $37 за баррель. Также банк улучшил прогнозы на 2021 и 2022 годы до $50 и $55 за баррель соответственно.

Новый прогноз для WTI составляет $39,7 за баррель на текущий год против предыдущих $32 за баррель, а средние прогнозы на 2021 и 2022 годы - $47 и $50 за баррель соответственно.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 22.06.2020
Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

18:17 19.06.2020
Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

16:03 19.06.2020
Цены на продукты питания продолжили снижение, активизировался поиск работы за рубежом – НБУ

Цены на продукты питания продолжили снижение, активизировался поиск работы за рубежом – НБУ

01:19 19.06.2020
США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

18:09 17.06.2020
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent - $40,69 за баррель

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent - $40,69 за баррель

18:57 16.06.2020
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель

Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель

15:22 16.06.2020
Нефтяные цены повышаются, Brent - $40,57 за баррель

Нефтяные цены повышаются, Brent - $40,57 за баррель

18:07 10.06.2020
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США почти на 6 млн баррелей, Brent - $40,42 за баррель

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США почти на 6 млн баррелей, Brent - $40,42 за баррель

15:19 10.06.2020
Стоимость нефтепровода Гомель-Горки в Беларуси - $126 млн, строительство начнется 1 ноября

Стоимость нефтепровода Гомель-Горки в Беларуси - $126 млн, строительство начнется 1 ноября

18:47 09.06.2020
Нефть дешевеет, Brent торгуется на уровне $40,56 за баррель

Нефть дешевеет, Brent торгуется на уровне $40,56 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поможет промышленности в рамках третьего пакета мер по борьбе с COVID-19 – нардеп

Цена газа для населения и тепловиков в июне снизится еще на 5,9%

"Нафтогаз" в июле повысит цену на газ для промышленности на 9,7%

Негативное влияние COVID-19 может быть глубже и продолжительнее прогнозов

Украина готова к открытию рынка газа для домохозяйств, хотя ряд вопросов остается нерешенным – Копач

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в понедельник продолжил укрепляться и достиг 26,68 грн/$1

Промышленники просят отменить введение с 1 июля раскритикованного бизнесом и АМКУ нового договора УЗ на перевозку грузов

Рада поможет промышленности в рамках третьего пакета мер по борьбе с COVID-19 – нардеп

Использование "Центрэнерго" только угля для производства э/э увеличит его долги минимум на 2,2 млрд грн – глава ФГИ

Китайские банки предоставили малому бизнесу льготы по кредитам более чем на $550 млрд на фоне коронавируса

Цена газа для населения и тепловиков в июне снизится еще на 5,9%

Uber предложил киевским перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах

"Нафтогаз" в июле повысит цену на газ для промышленности на 9,7%

Международный инвестиционный арбитраж является самым эффективным средством защиты прав инвесторов ВИЭ – юристы

Негативное влияние COVID-19 может быть глубже и продолжительнее прогнозов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА