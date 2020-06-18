Экономика

14:48 18.06.2020

ЕБРР может выделить $81 млн украинской "дочке" СП Air Products с ArcelorMittal

2 мин читать
ЕБРР может выделить $81 млн украинской "дочке" СП Air Products с ArcelorMittal

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить долгосрочный кредит $81 млн для строительства установки разделения воздуха ООО "Кривой Рог промышленные газы" (Киев), созданным в октябре прошлого года нидерландской Krig Holdings BV – совместным предприятием американской Air Products and Chemicals, Inc. и ArcelorMittal, в котором мажоритарием выступает Air Products.

Как отмечается в сообщении ЕБРР на его сайте, при условии заключения коммерческих соглашений компания спроектирует, построит и будет эксплуатировать установку разделения воздуха в Кривом Роге, производя промышленные газы для горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) и других потребителей в Украине и за ее пределами.

Предполагается, что замена существующего производства промгазов на площадке АМКР на новую установку сократит годовое потребление энергии меткомбинатом и снизит выбросы CO2 более чем на 60 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта оценивается суммой более $100 млн, говорится в материалах банка.

Согласно им, ожидается, что совет директоров ЕБРР рассмотрит этот проект 22 июля этого года.

В Украине у Air Products работает ООО "Эйр Продактс Украина". Соглансо информации на сайте компании, это ведущий поставщик CO2 (диоксида углерода) в стране. Компания была создана в 2010 году и входила в состав ACP Group (ведущий поставщик CO2 в Европе), которая с октября 2019 стала частью международной газовой компании Air Products, котирующейся на NYSE. Ее продажи годовые составляют около $8,9 млрд с присутствием в 50 странах мира с болем чем 750 производственными мощностями, рыночная капитализация – $45 млрд, указывается на сайте.

Выручка "Эйр Продактс Украина" в 2018 году выросла в 1,5 раза – до 94,73 млн грн, а чистый убыток сократился почти в 22 раза – до 0,59 млн грн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #ебрр #arcelormittal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:30 16.06.2020
Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

00:28 12.06.2020
Зеленский уполномочил Марченко подписать договор с ЕБРР по проекту закупки станков КРС и повышения энергоэффективности "Укргазвыдобування"

Зеленский уполномочил Марченко подписать договор с ЕБРР по проекту закупки станков КРС и повышения энергоэффективности "Укргазвыдобування"

14:13 11.06.2020
ЕБРР выдаст EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

ЕБРР выдаст EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

00:40 10.06.2020
ЕБРР планирует выдать EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

ЕБРР планирует выдать EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

18:55 01.06.2020
ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $170 млн в рамках программы содействия торговле

ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $170 млн в рамках программы содействия торговле

19:04 28.05.2020
ЕБРР запускает бесплатные онлайн-курсы для ММСП по антикризисному управлению

ЕБРР запускает бесплатные онлайн-курсы для ММСП по антикризисному управлению

19:20 22.05.2020
ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

18:32 22.05.2020
ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

16:14 21.05.2020
ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн

ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн

11:19 08.05.2020
ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Укргазвыдобування" в споре с "Карпатыгазом" и Misen

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

ПОСЛЕДНЕЕ

Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Укргазвыдобування" в споре с "Карпатыгазом" и Misen

Boeing запустил линию по переоборудованию самолетов в грузовые в Гуанчжоу

"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

TUI проведет реструктуризацию во Франции в попытке сократить расходы

"Укрводка" раскритиковала решение финкомитета ВР рекомендовать к принятию законопроект о сохранении госмонополии на производство спирта до октября

МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа, начнет восстанавливать с туристических направлений

Минюст Украины хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА