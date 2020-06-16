Экономика

15:22 16.06.2020

Нефтяные цены повышаются, Brent - $40,57 за баррель

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Нефтяные цены повышаются, Brent - $40,57 за баррель

Цены на нефть во вторник растут второй день подряд: трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:26 КВ во вторник составляет $40,57 за баррель, что на $0,85 (2,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,73 (1,97%) - до $37,85 за баррель.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году. При этом МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в следующем году на 5,7 млн б/с.

Помимо этого, ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот, сообщает Reuters.

В то же время, опасения, связанные с возможностью второй волны коронавируса, ограничивают прогнозы роста спроса на нефть, пишет MarketWatch. За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом. Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию.

"В Китае появляются новые случаи заражения, и это вызывает опасения, что вторая волна коронавируса в США и Европе неизбежна этой осенью", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Однако, по словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, пока "слишком рано прогнозировать очередное закрытие глобальной экономики".

"Нефтяному рынку следует сосредоточиться на улучшении перспектив ребалансировки спроса и предложения", - отмечает он.

Теги: #цены #нефть
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