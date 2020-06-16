Экономика

13:12 16.06.2020

Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

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Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) поддержала обращение Аграрного союза Украины (АСУ) к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо (ДТ) и сжиженный газ (СУГ), что приведет к существенному удорожанию продуктов питания.

"Объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ", – говорится в обращении на сайте ассоциации.

По оценкам ассоциации, введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, а экономика Украины будет терять около 11 млрд грн в год.

НАУ также согласна с прогнозами АСУ, что такое ограничение импорта приведет к дополнительным расходам аграриев на 1,9 млрд грн.

Как сообщалось, в январе 2020 года "Укртатнафта" совместно с "Укрнафтой" и "Укргазвыдобуванням" подали жалобу в МКМТ, в которой просят провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%.

В заявлении указывалось, что нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов, что является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО). За счет субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украиной дизельного топлива достигла 47%, сжиженного газа – 55%, отмечали инициаторы расследования. Они утверждали, что введение пошлин не приведет к дефициту сжиженного газа и дизтоплива, а также росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.

Теги: #суг #пошлина #дизтопливо #нефтегаз
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