Экономика

14:42 11.06.2020

НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

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НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило с 12 июня понизить учетную ставку с 8% до 6% годовых, сообщил центробанк в четверг.

"С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будут оставаться подавленными дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня (5% +/- 1 п.п. - ИФ) дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось", – указано в релизе.

Регулятор полагает, что в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, однако, вероятно, будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем планировалось.

В релизе отмечается, что Нацбанк уже провел мероприятия фискальной и монетарной политики, направленные на поддержку бизнеса и населения, при этом они только частично компенсировали падение потребительского спроса, который, по прогнозам НБУ, будет постепенно восстанавливаться даже после завершения карантина.

Центробанк также отметил, что в настоящее время ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции.

Нацбанк напомнил, что с начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос, а объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются ниже докризисного уровня, тогда как экспорт сокращается менее существенно. В результате этого гривня укрепилась, а НБУ смог выкупить с начала апреля около $1,8 млрд, компенсировав расходы валюты, сделанные во время повышенного спроса на нее в марте.

Регулятор добавил, что улучшаются инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков, которые сейчас сравнялись со среднесрочной целью НБУ.

Кроме того, реализовалось ключевое предположение – продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ): 9 июня Совет директоров МВФ принял новую программу сотрудничества с Украиной stand-by на сумму около $5 млрд продолжительностью 18 месяцев, отметил НБУ.

"Это открыло доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза, первые EUR500 млн от которого уже поступили на счет правительства. Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит более $5 млрд, более половины которого --от МВФ", – указано в релизе.

Регулятор отметил, что эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии и карантина, а также обеспечат наращивание международных резервов в течение 2020 года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему госдолгу.

Согласно релизу, ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире.

Отмечается также, что критически важным остается дальнейшее проведение структурных реформ и сохранение взвешенной макроэкономической политики.

Согласно сообщению, НБУ также принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 п.п." к "учетная ставка +/- 1 п.п.".

"Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в содержании гривневых межбанковских ставок на уровне близком к ключевой ставке в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа", – пояснил центробанк.

Нацбанк добавил, что в условиях высокого уровня неопределенности его дальнейшая монетарная политика будет зависеть, прежде всего, от глубины падения потребительского спроса, которое ослабляет инфляционное давление, а также от скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина, которое ускорит рост цен.

Как сообщалось, правление НБУ решило с 31 января этого года понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. После этого правление регулятора с 13 марта понизило учетную ставку ещё на 1 процентный пункт (п.п.) – до 10% годовых, а с 24 апреля – на 2 п.п. – до 8% годовых.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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