Экономика

09:16 03.06.2020

Фондовые индексы Азии растут вслед за американским рынком

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Фондовые индексы Азии растут вслед за американским рынком

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются вслед за позитивной динамикой американских фондовых индексов.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов достиг максимальной отметки за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, отмечает MarketWatch.

"Тема оптимизма на фоне возобновления работы экономик получила сильную поддержку на рынках и вдохновила Азию, несмотря на ряд сохраняющихся опасений", - полагает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 кв увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в среду являются акции страховщики AIA Group (+5%) и China Life Insurance (+2,8%), нефтяных компаний CNOOC (+4,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,2%) и PetroChina (+3%), а также Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются на 0,4%, телекоммуникационной China Mobile - также на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 кв увеличился на 1% - до максимума с середины февраля, отмечает Trading Economics.

Значительный подъем показывают цены акций автопроизводителей, включая Mazda Motor Corp. (+8,8%), Nissan Motor Co. (+6,2%), Subaru Corp. (+5,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (+5,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 кв подскочил на 3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. взлетела на 6,4%, автопроизводителя Kia Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 кв поднялся на 1,7%, несмотря на данные о том, что экономика страны в первом квартале продемонстрировала снижение впервые за девять лет.

ВВП сократился на 0,3% относительно четвертого квартала 2019 года, сообщило Бюро статистики страны. В годовом выражении рост составил 1,4%.

Эти результаты затрагивают только начало пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к приостановке работы компаний и другим карантинным мерам, которые негативно сказались на потребительском спросе. Аналитики прогнозируют существенное ухудшение ситуации в экономике во втором квартале, в том числе из-за роста числа безработных примерно на 1 млн.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 0,6% соответственно.

Акции банков существенно прибавляют в цене: Commonwealth Bank of Australia - 3,3%, National Australia Bank - 4,9%, Westpac Banking Corp. - 4,8%.

Теги: #биржи #рынки #азия #акции
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