Экономика

11:31 26.05.2020

ProZorro с 1 июня запускает программу поиска уязвимостей электронной системы Bug Bounty

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ProZorro с 1 июня запускает программу поиска уязвимостей электронной системы Bug Bounty

Платформа электронных публичных закупок ProZorro с 1 июня запускает программу поиска уязвимостей электронной системы Bug Bounty и приглашает независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей, сообщила пресс-служба ProZorro во вторник.

"Отныне поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе. Специалисты по IT-безопасности, которые присоединятся к проекту, смогут помочь государству сделать защиту данных крепче и получить интересный опыт и поощрительные призы", – указано в сообщении.

Теги: #it #программа #безопасность #prozorro
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