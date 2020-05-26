Платформа электронных публичных закупок ProZorro с 1 июня запускает программу поиска уязвимостей электронной системы Bug Bounty и приглашает независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей, сообщила пресс-служба ProZorro во вторник.

"Отныне поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе. Специалисты по IT-безопасности, которые присоединятся к проекту, смогут помочь государству сделать защиту данных крепче и получить интересный опыт и поощрительные призы", – указано в сообщении.