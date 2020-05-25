Экономика

10:58 25.05.2020

Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня, пассажиры могут вернуть 100% стоимости купленных билетов

1 мин читать
Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня, пассажиры могут вернуть 100% стоимости купленных билетов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.

Как сообщила авиакомпании в минувшую пятницу вечером, пассажиры с билетами на даты до 15 июня могут получить 120%-ную компенсацию из стоимости на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на покупку услуг и товаров Wizz Air.

Кроме того, пассажиры могут выбрать 100%-ное денежное возмещение от начального тарифа билета. В то же время компания предупреждает, что это займет больше времени для выполнения. Пассажиры, изъявившие такое желание, получат электронное письмо с информацией о необходимых шагах по переводу на банковский счет или банковскую карточку.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обнародовал обязательные к рассмотрению рекомендации авиаперевозчикам не распространять информацию о возможности покупки билетов и осуществлении перелета до завершения карантина.

Как отметил АМКУ, среди авиакомпаний, которые распространяли подобную информацию, в частности, Wizz Air, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss и др.

Теги: #рейсы #wizz_air
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:45 24.05.2020
"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

15:06 12.05.2020
Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

12:14 04.05.2020
Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

11:42 01.05.2020
В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

10:19 29.04.2020
Авиакомпания Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов" в июле

Авиакомпания Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов" в июле

10:14 27.04.2020
Украина возобновляет спецрейсы для своих граждан из заграницы с условием обязательной обсервации

Украина возобновляет спецрейсы для своих граждан из заграницы с условием обязательной обсервации

14:05 14.04.2020
Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

17:36 28.03.2020
Wizz Air не будет выполнять рейсы в/из аэропорта "Киев" им. Сикорского до 1 мая

Wizz Air не будет выполнять рейсы в/из аэропорта "Киев" им. Сикорского до 1 мая

18:32 19.03.2020
SkyUp не зарабатывает на спецрейсах и не получала информации о выделении средств правительством для возвращения украинцев из-за рубежа

SkyUp не зарабатывает на спецрейсах и не получала информации о выделении средств правительством для возвращения украинцев из-за рубежа

11:32 19.03.2020
SkyUp осуществит спецрейсы в Киев из Вены, Цюриха, Парижа, Лиссабона и ряда других городов

SkyUp осуществит спецрейсы в Киев из Вены, Цюриха, Парижа, Лиссабона и ряда других городов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТРУБЫ ПОШЛИНА КИТАЙ

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

ГАЗ НАСЕЛЕНИЕ ЦЕНА

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

ЕБРР УКРЗАЛИЗНЫЦЯ

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ПРОМПРОИЗВОДСТВО ГОССТАТ

Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2% – Госстат

ЗЕЛЕНСКИЙ ФИНЛЯНДИЯ

Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ за апрель незначительно увеличилась до 524,33 млрд грн

"Энергоатом" предполагает снять ограничения по продаже электроэнергии ГарПоку в июне

Украина по итогам апреля спустилась с 12-го на 15-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel, в первой десятке значительные падения производства

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

"Метинвест" на СевГОКе инвестирует в новую технику 470 млн грн

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

Строительство газопровода Унгены-Кишинев в Молдавии завершится до 1 августа

Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2% – Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА