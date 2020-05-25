Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня, пассажиры могут вернуть 100% стоимости купленных билетов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.

Как сообщила авиакомпании в минувшую пятницу вечером, пассажиры с билетами на даты до 15 июня могут получить 120%-ную компенсацию из стоимости на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на покупку услуг и товаров Wizz Air.

Кроме того, пассажиры могут выбрать 100%-ное денежное возмещение от начального тарифа билета. В то же время компания предупреждает, что это займет больше времени для выполнения. Пассажиры, изъявившие такое желание, получат электронное письмо с информацией о необходимых шагах по переводу на банковский счет или банковскую карточку.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обнародовал обязательные к рассмотрению рекомендации авиаперевозчикам не распространять информацию о возможности покупки билетов и осуществлении перелета до завершения карантина.

Как отметил АМКУ, среди авиакомпаний, которые распространяли подобную информацию, в частности, Wizz Air, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss и др.