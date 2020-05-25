Экономика

10:45 25.05.2020

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ за апрель незначительно увеличилась до 524,33 млрд грн

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Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ за апрель незначительно увеличилась до 524,33 млрд грн

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 мая составила 524,33 млрд грн, что на 0,8%, или на 4,09 млрд грн, больше, чем месяцем ранее, сообщается на сайте Фонда в понедельник.

Согласно сообщению, за апрель вклады физлиц в банках-участниках Фонда в гривне увеличились на 17,08 млрд грн – до 302,47 млрд грн, а в иностранной валюте сократились на 12,99 млрд грн – до 221,86 млрд грн.

ФГВФЛ отметил, что по состоянию на 1 мая средства 98,2% вкладчиков (в размере от 10 до 200 тыс. грн) в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами, а гарантиями организации покрываются 41,9% общей суммы вкладов, или 219,44 млрд грн.

Уточняется, что доля физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в структуре вкладчиков на 1 мая составляла 3%, а сумма их вкладов – 32,71 млрд грн (6,2% общей суммы)

На начало мая участниками ФГВФЛ являлись 74 банка.

Теги: #физлица #фгвфл #вклады
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