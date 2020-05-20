Экономика

14:57 20.05.2020

«Экополис ХТЗ» Ярославского подписал Меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами

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«Экополис ХТЗ» Ярославского подписал Меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами

Многоотраслевой бизнес-парк нового поколения «Экополис ХТЗ» (/Ecopolis HTZ), входящий в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, подписал Меморандумы о сотрудничестве с рядом украинских научно-образовательных центров.

«Партнерами «Экополис ХТЗ» в развитии научно-исследовательского (R&D) направления стали Харьковский университетский консорциум, Национальные научные центры «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ) и «Институт почвоведения и агрохимии им. О.Н. Соколовского», - сообщает сайт «Экополис ХТЗ».

Согласно информации, в Харьковский университетский консорциум входят 32 ведущих вуза и исследовательских центра, которые объединили свой научный, образовательный и инновационный потенциал для повышения коллективной конкурентоспособности в масштабах Украины и мира.

ХФТИ – старейший и крупнейший центр физики в стране, в котором в свое время работал Нобелевский лауреат Лев Ландау, была построена первая радиолокационная установка, получены жидкий водород и гелий. Сейчас здесь ведутся исследования по таким направлениям, как ядерная энергетика, плазменная электроника, физика электромагнитных взаимодействий и др.

А ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии» проводит и координирует в национальном масштабе научные исследования по проблематике, связанной с плодородием почв и их рациональным использованием.

«Со всеми перечисленными исследовательскими центрами «Экополис ХТЗ» планирует разрабатывать передовые технологии и реализовывать инновационные проекты соответствующего профиля, а затем организовывать их апробацию в рамках R&D-кластера бизнес-парка. Кроме того, в планах совместный поиск международных партнеров и работа с ними», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация ZTE, глобальный инновационный лидер, выбрала бизнес-парк «Экополис ХТЗ» для организации здесь своего офиса, исследовательского центра и производственной площадки.

Как известно, бизнес-парк «Экополис ХТЗ» — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского (www.dch.com.ua). Он создается на базе Харьковского тракторного завода, а сам ХТЗ станет якорным резидентом индустриального кластера. Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать к 2033 г. порядка 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей и разместить здесь более 10 тыс. современных рабочих мест. В состав бизнес-парка войдут индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер (включая распределительный центр e-commerce), агротехнологический кластер и образовательный центр.

Теги: #экополис_хтз #ярославский #dch
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