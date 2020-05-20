Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают сервис для виртуальных платежных карт в Viber

Райффайзен Банк Аваль (Киев) и платежная система Visa запускают в Украине новый сервис ON Money для выпуска и обслуживания виртуальных платежных карт на платформе мессенджера Viber, сообщила пресс-служба Visa в среду.

Согласно сообщению, карты ON Money можно использовать для оплаты товаров и услуг как с помощью платежных кошельков Apple Pay и G Pay, так и в Интернете.

При этом уточняется, что получить платежную карту ON Money может каждый пользователь Viber, зарегистрированный на телефон украинского оператора связи. Карта становится доступной для пользования мгновенно.

"Сервис уже доступен для более чем 2 млн существующих клиентов Райффайзен Банка Аваль и вскоре будет доступен для всех", — процитировала пресс-служба Райффайзен Банка Аваль директора департамента продуктов для частных клиентов Алексея Пузняка.

Пресс-служба уточнила, что услуги предоставляются в рамках лицензии Нацбанка Украины на выпуск и обслуживание электронных средств.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (95,158 млрд грн) среди 75 действовавших банков.