Экономика

14:35 20.05.2020

Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают сервис для виртуальных платежных карт в Viber

1 мин читать
Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают сервис для виртуальных платежных карт в Viber

Райффайзен Банк Аваль (Киев) и платежная система Visa запускают в Украине новый сервис ON Money для выпуска и обслуживания виртуальных платежных карт на платформе мессенджера Viber, сообщила пресс-служба Visa в среду.

Согласно сообщению, карты ON Money можно использовать для оплаты товаров и услуг как с помощью платежных кошельков Apple Pay и G Pay, так и в Интернете.

При этом уточняется, что получить платежную карту ON Money может каждый пользователь Viber, зарегистрированный на телефон украинского оператора связи. Карта становится доступной для пользования мгновенно.

"Сервис уже доступен для более чем 2 млн существующих клиентов Райффайзен Банка Аваль и вскоре будет доступен для всех", — процитировала пресс-служба Райффайзен Банка Аваль директора департамента продуктов для частных клиентов Алексея Пузняка.

Пресс-служба уточнила, что услуги предоставляются в рамках лицензии Нацбанка Украины на выпуск и обслуживание электронных средств.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (95,158 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Теги: #viber #аваль #visa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:05 12.05.2020
Viber вскоре запустит групповые видеочаты до 20 человек

Viber вскоре запустит групповые видеочаты до 20 человек

19:15 07.05.2020
Visa прогнозирует отказ платежной индустрии от паролей и переход к биометрии в ближайшие 5 лет

Visa прогнозирует отказ платежной индустрии от паролей и переход к биометрии в ближайшие 5 лет

09:21 10.04.2020
Visa и Mastercard могут повысить сборы по картам

Visa и Mastercard могут повысить сборы по картам

11:57 08.04.2020
Украинцы в период карантина стали в 4 раза чаще пользоваться групповыми звонками в Viber

Украинцы в период карантина стали в 4 раза чаще пользоваться групповыми звонками в Viber

11:33 23.03.2020
Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

10:30 06.02.2020
Японская Rakuten открывает R&D-центр в Киеве

Японская Rakuten открывает R&D-центр в Киеве

16:52 28.01.2020
Приложение Viber по итогам 2019г установлено на 96% смартфонов украинцев

Приложение Viber по итогам 2019г установлено на 96% смартфонов украинцев

17:39 28.11.2019
ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

17:36 21.11.2019
Минцифры начало сотрудничать с компанией Visa

Минцифры начало сотрудничать с компанией Visa

11:59 15.11.2019
Райффайзен Банк Аваль внесет залог за главу правления Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за главу правления Писарука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЖД КАБМИН КАРАНТИН МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

БЮДЖЕТ ПРИВАТБАНК КАБМИН

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

КОРОНАВИРУС CONCORDE CAPITAL

Concorde Сapital собрал фонд $50 млн для проектов гибридного финансирования в коронакризис

ИНВЕСТИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ИНВЕСТОРЫ

Планка для инвестняни понижена со $100 млн до $30 млн для привлечения украинских инвесторов - Зеленский

ИНВЕСТИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ОФИС

Зеленский: Украина откроет инвестофис в сентябре под руководством экс-главы правительства Аджарии Варшаломидзе

ПОСЛЕДНЕЕ

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

Nova Poshta Moldova открывает первые два отделения в Кишиневе

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2020г с чистой прибылью 522 млн грн

Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

«Экополис ХТЗ» Ярославского подписал Меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами

"Укравтодор" пообещал отремонтировать обрушившийся в Алексеевке мост "в первую очередь"

Concorde Сapital собрал фонд $50 млн для проектов гибридного финансирования в коронакризис

Мировая экономика может потерять $82 трлн за 5 лет из-за пандемии коронавируса - эксперты

Минсоцполитики предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА