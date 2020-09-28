Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет, считает председатель правления Райффайзен банка Аваль (Киев) Александр Писарук.

"Я, к сожалению, думаю, что Украине в ближайшие несколько лет не удастся избавиться от зависимости от внешних кредиторов (…), поэтому сотрудничество с МВФ, честно говоря, и внедрение программы – это наш лучший шанс", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии в понедельник.

Писарук отметил, что вопрос заключения программы с МВФ является риском финансирования бюджета 2021 года.

"Если внешним кредиторам не будет комфортно с Украиной, если программа МВФ не будет внедряться (…), то непонятно, каким образом выполнять дефицит бюджета", – уточнил он.

Как сообщила во время обсуждения первый замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, регулятор продолжает работать над выполнением структурных маяков, заложенных в программу с МВФ, в том числе дорабатывает законы о банках и гарантировании вкладов физлиц.

"Будем надеяться, что все участники процесса, а их у нас много: это по сути Кабмин, Нацбанк, Офис президента - выполнят свои домашние задания, и у нас будет возможность продолжать работу с МВФ", – резюмировала Рожкова.