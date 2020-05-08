Экономика

15:34 08.05.2020

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

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НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на срок от года до пяти лет на дебютном тендере в пятницу, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"Сегодня прошел первый тендер, где банки получили 2,4 млрд грн на разные сроки от одного года до пяти лет. Это первый тендер и мы будем его проводить каждый месяц", – сказал он во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов в пятницу.

Теги: #нбу #смолий #рефинансирование
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