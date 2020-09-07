Инвестиции

16:13 07.09.2020

Банк "Сич" привлек 100 млн грн на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию

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Банк "Сич" привлек 100 млн грн на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней 4 сентября удовлетворил заявку банка "Сич" (Киев) на 100 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Согласно его данным, в целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующие аукционы по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоятся 11 сентября.

Теги: #тендер #рефинансирование #сич #нбу #банк
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