Экономика

19:11 26.02.2021

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

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НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 26 февраля удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 41 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 57,82 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел десять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 66,33 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 5 марта, а на срок от года до пяти лет – 12 марта.

Теги: #нбу #рефинансирование
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