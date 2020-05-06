Экономика

16:56 06.05.2020

Рост остатков на ЕКС в апреле объясняется возможной задержкой расходов в ожидании значительных выплат по госдолгу – мнение

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Рост остатков на ЕКС в апреле объясняется возможной задержкой расходов в ожидании значительных выплат по госдолгу – мнение

Рост остатков на едином казначейском счете (ЕКС) в апреле 2020 года почти на 70% может быть обусловлен задержкой расходов в ожидании значительных выплат по государственному долгу в мае, полагает экономический эксперт аналитического центра CASE-Украина Василий Поворозник.

"Не исключено, что рост остатков объясняется тем, что правительство притормозило расходы в апреле в ожидании значительных расходов по государственному долгу в мае", - отметил Поворозник.

Остатки средств на ЕКС к началу мая 2020 года составили 17,63 млрд грн, что на 68%, или на 7,13 млрд грн, больше по сравнению с показателем на начало апреля, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

"Также следует учесть, что к началу апреля в бюджет поступил крупный разовый платеж от НБУ - прибыль за прошлый год в размере 42,7 млрд грн", - добавил Поворозник.

В то же время эксперт прогнозирует дальнейшее проседание поступлений ЕСВ в мае после апрельского проседания на 3,8% по сравнению с мартом-2020 до 22,59 млрд грн, которое произошло впервые с 2016 года.

"Это падение связано с последствиями введения карантина - приостановление ведения бизнеса и освобождение ФЛП от уплаты ЕСВ с 1 марта по 30 апреля. Также следует участь отмену штрафных санкций за неуплату ЕСВ с 1 марта по 31 мая. Те отрасли, которые больше всех страдают от последствий эпидемии коронавируса, больше остальных "недоначислили" ЕСВ в бюджет", - пояснил Василий Поворозник.

В CASE также указывают на рост безработицы, в том числе скрытой.

В то же время, несмотря на ослабление карантина в середине мая, тенденция к сокращению поступлений ЕСВ по итогам мая может продолжится, считает Поворозник.

Теги: #поворозник #госдолг #екс #case
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