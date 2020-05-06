Экономика

12:03 06.05.2020

Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

1 мин читать
Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает 8 мая отчет главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"8 мая 2020 года комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет Главы Национального банка Украины Я.В.Смолия о деятельности НБУ", - написал он в Facebook в среду.

Как сообщалось, ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте проект постановления об отчете главы НБУ парламентариям в Верховной Раде.

Теги: #нбу #смолий #верховна_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 05.05.2020
Украинцы в апреле продали наличной валюты на $50,9 млн больше, чем купили

Украинцы в апреле продали наличной валюты на $50,9 млн больше, чем купили

20:58 04.05.2020
Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

18:36 04.05.2020
Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

13:33 04.05.2020
Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

13:16 04.05.2020
Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

13:00 04.05.2020
Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

20:54 30.04.2020
Нацбанк на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

Нацбанк на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

14:34 30.04.2020
Комитете ВР по экономразвитию жестко раскритиковал программу правительства из-за невнимания к промышленности

Комитете ВР по экономразвитию жестко раскритиковал программу правительства из-за невнимания к промышленности

18:52 29.04.2020
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты с 1 января 2021 года – НБУ

Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты с 1 января 2021 года – НБУ

15:58 29.04.2020
Совет НБУ предлагает Минфину выпускать "медицинские" ОВГЗ и документарные ОВГЗ для населения

Совет НБУ предлагает Минфину выпускать "медицинские" ОВГЗ и документарные ОВГЗ для населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БЮДЖЕТ КОРОНАВИРУС МИНФИН

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

ТУРИЗМ ОЛЕСЬКИВ УКРАИНА КИТАЙ

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

ТУРИЗМ ОЛЕСЬКИВ

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

ТУРИЗМ ВВП

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

ЕБРР ПРЕЗИДЕНТЫ РАЗГОВОР

Зеленский предложил ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства Украины для запуска программы финансирования малого и среднего бизнеса

ПОСЛЕДНЕЕ

"Биосфера" запустила производство подгузников

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

Согласование позиции по ВИЭ в рамках медиации на финальной стадии, есть надежда на сбалансированное решение – гендиректор ДТЭК

Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

Кризис в энергетике нельзя решать за счет промышленности, иначе будет сокращение производства – финдиректор "Интерпайпа"

Мининфраструктуры Украины планирует открыть пункт пропуска в морпорту "Скадовск" для восстановления грузопотока

Украина в энергосекторе должна следовать рыночным механизмам, постепенно сокращать субсидирование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА