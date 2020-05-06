Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает 8 мая отчет главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"8 мая 2020 года комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет Главы Национального банка Украины Я.В.Смолия о деятельности НБУ", - написал он в Facebook в среду.

Как сообщалось, ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте проект постановления об отчете главы НБУ парламентариям в Верховной Раде.