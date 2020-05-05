Экономика

18:48 05.05.2020

Количество безработных за время карантина увеличилось на 166 тыс. чел. - Госслужба занятости

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Количество безработных за время карантина увеличилось на 166 тыс. чел. - Госслужба занятости

Количество безработных за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. чел. и на 5 мая 2020 года составляет 463,422 тыс. чел., что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период, сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно ее данным, 387,47 тыс. чел. из них получают помощь по безработице, по состоянию на начало карантина 12 марта таких было 310,072 тыс. чел.

За прошлую неделю количество безработных возросло на 28,6 тыс. чел., добавили в ведомстве.

При этом количество вакансий по состоянию на текущую дату составляет 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего уровня на эту дату.

В то же время 4 мая количество зарегистрированных безработных было наивысшим среднедневным показателем за весь период карантина - 10,16 тыс. чел.

Теги: #карантин #занятость #безработица
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