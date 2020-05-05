Экономика

18:11 05.05.2020

Glovo отмечает рост количества пользователей в Украине во время карантина

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Glovo отмечает рост количества пользователей в Украине во время карантина

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo отмечает увеличение количества пользователей в Украине во время карантина в два раза.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, анализ данных осуществлялся в период с 16 марта по 29 апреля 2020 года.

Согласно обнародованной сервисом информации, самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

Владельцы гаджетов на IOS и Android распределились среди пользователей приложения Glovo в соотношении 39% против 69%. Однако пользователи на IOS за месяц делают на один заказ чаще, чем пользователи на Android. Соответственно, средний чек заказов у пользователей на IOS выше на 5%.

Как отмечается, отразился карантин и на изменениях в спросе: количество заказов в баблах "Супермаркеты" выросло на 40%, в "Аптеки" - на 35%. Средний чек в этих категориях также вырос - на 25%.

В заказах украинцев среди наиболее популярных товаров из супермаркетов - яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков - пиво и вино.

Из ресторанов чаще всего курьеры Glovo доставляли бургеры, салаты, блюда азиатской кухни. Самый дорогой чек за время карантина – 5,132 тыс. грн, самый дешевый - 2 грн (стоимость порционного соевого соуса).

"Благодаря баблу "Что угодно" пользователи приложения Glovo могут заказать любую вещь, которая поместится в фирменный рюкзак и не превысит 9 кг. В текстовом поле пользователь может просто указать нужный предмет, а курьер приобретет и доставит его. Наиболее необычными заказами за период стали доставка 4 литров свиной крови с особым комментарием "без комочков" и тест на определение коронавирусной инфекции", - рассказали в Glovo.

Сервис также отмечает, что, согласно последним данным, тренд на безналичный расчет вырос на 55%.

Сервис Glovo начал работу в Украине в октябре 2018 года. Уже представлен в Киеве, частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка) и еще в 15 городах.

Теги: #glovo #сервис #услуги #курьер
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