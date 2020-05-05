Экономика

15:16 05.05.2020

Польша делает ещё один шаг для получения норвежского газа

1 мин читать
Польша делает ещё один шаг для получения норвежского газа

Польская газотранспортная компания Gas System заключила с итальянской Saipem контракт на строительство морского газопровода из Дании в Польшу обшей стоимостью 280 млн евро.

Согласно проекту, газопровод протяженностью 275 км проляжет по дну Балтийского моря на глубинах от 4 до 57 метров от морской поверхности.

Этот трубопровод станет частью Балтийской газопроводной системы общей стоимостью 1,5 млрд евро, которая свяжет Норвегию, как поставщика газа, с Польшей - его потребителем, с использованием датской сети газопроводов.

Реализация проекта позволит Польше импортировать до 10 млрд куб. м норвежского газа с возможностью его реализации в соседних государствах для снижения зависимости от поставок природного газа из России. Ранее страна диверсифицировала источники импорта топлива за счёт строительства терминала СПГ, а также расширила газопроводную систему для его реализации в других странах.

Польша является ярым противником реализации проекта "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Германию через Балтийское море. Ранее США ввели санкции в отношении проекта, что мешает его завершению.

Теги: #газ #норвегия #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 05.05.2020
Без украинцев экономический рост Польши был бы ниже - премьер Моравецкий

Без украинцев экономический рост Польши был бы ниже - премьер Моравецкий

01:30 05.05.2020
Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

12:48 04.05.2020
Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

11:03 04.05.2020
Saipem построит газопровод из Дании в Польшу, которым Варшава хочет заменить "Газпром"

Saipem построит газопровод из Дании в Польшу, которым Варшава хочет заменить "Газпром"

16:01 30.04.2020
Дуда заверил Зеленского в неизменной поддержке Польшей курса Украины в ЕС и НАТО и территориальной целостности Украины

Дуда заверил Зеленского в неизменной поддержке Польшей курса Украины в ЕС и НАТО и территориальной целостности Украины

15:32 30.04.2020
Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

13:23 30.04.2020
Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

10:18 30.04.2020
Газпром исправит счета за газ для PGNiG после решения суда

Газпром исправит счета за газ для PGNiG после решения суда

17:47 29.04.2020
Правительство предложит Раде разблокировать использование кредита от Польши в EUR100 млн

Правительство предложит Раде разблокировать использование кредита от Польши в EUR100 млн

15:49 29.04.2020
Украина и Венгрия с 1 мая запускают виртуальный реверс газа

Украина и Венгрия с 1 мая запускают виртуальный реверс газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ИСТОЧНИКИ НАЦБАНК ФИНАНСИРОВАНИЕ

Нацбанк планирует расширить источники финансирования финкомпаний

ЦЕНЫ ПЕТРАШКО ДЕФИЦИТ МИНЭКОНОМИКИ

Продуктового дефицита и роста цен в Украине нет - Петрашко

ВИЭ ЭНЕРГЕТИКА ИНВЕСТОРЫ

Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран призвали не допустить невозврата инвестиций

КРЕДИТЫ МИНЭКОНОМИКИ ПЕТРАШКО БИЗНЕС

Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

УКРАИНА ЗАНЯТОСТЬ БЕЗРАБОТИЦА

На май количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше по сравнению с прошлым годом - Госцентр занятости

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк планирует расширить источники финансирования финкомпаний

Подписан меморандум с Socar о строительстве хаба на КПВВ "Чонгар"

Минэкоэнерго Украины поручило изучить возможность использования атомной э/э под майнинг криптовалют

"Укрлендфарминг" провел лучшую по срокам посевную за 3 года – Бахматюк

Продуктового дефицита и роста цен в Украине нет - Петрашко

Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран призвали не допустить невозврата инвестиций

Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на проект поддержки пабов и ресторанов

Кабмин с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА