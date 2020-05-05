Экономика

11:35 05.05.2020

AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на проект поддержки пабов и ресторанов

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AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на проект поддержки пабов и ресторанов

AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на поддержку ресторанов и пабов и запускает программу "Поддержим любимое заведение вместе" в рамках глобальной инициативы.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, в рамках этой программы клиентам предлагается приобрести электронный сертификат на 50/100/200 грн в любимом ресторане, пабе или баре. Сразу после открытия гости смогут обменять сертификаты на пиво. Заведения получат эти средства сразу, что поможет им продержаться в течение карантина.

Кроме того, AB InBev Efes Украина подарит этим ресторанам и пабам пиво на сумму 2,5 млн грн, которая составляет общий фонд инициативы.

Программа "Поддержим любимое заведение вместе" осуществляется в рамках глобальной инициативы АВ InBev. Аналогичная программа под названием Save Pub Life уже запущена в ряде европейских стран. По задумке, участники могут купить сертификат на EUR20 и воспользоваться им уже после открытия заведения.

"Эпидемия коронавируса наносит серьезный урон ресторанной индустрии ― десятки тысяч ресторанов, баров и пабов в Украине сейчас закрыты и могут не пережить карантин. Чтобы помочь им продержаться на плаву, компания AB InBev Efes Украина запускает программу "Поддержим любимое заведение вместе", - отметили в компании.

AB InBev Efes Украина создано 31 марта 2018 года в результате слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и России.

AB InBev Efes в Украине имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovickiy Kozel; а также локальных ТМ "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское Оригинальное".

Теги: #ab_inbev #поддержка #проект #бизнес
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