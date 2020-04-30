Экономика Италии вошла в рецессию в I квартале, безработица в марте неожиданно упала

Экономика Италии в первом квартале упала на 4,7% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют предварительные данные статистического агентства Istat.

Это рекордное снижение с начала расчетов в 1995 году. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозировали в среднем более значительный спад - на 5%.

В четвертом квартале 2019 года ВВП снизился на 0,3%, а это означает, что экономика страны вошла в рецессию.

В январе-марте падение ВВП относительно аналогичного периода прошлого года составило 4,8% - максимальное снижение с третьего квартала 2009 года. Эксперты ожидали сокращения на 5,2%. В октябре-декабре 2019 года этот показатель вырос на 0,1%.

Istat сообщил о ряде трудностей, которые возникают в нынешних условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 при сборе данных для расчетов.

Между тем безработица в стране в марте неожиданно упала до минимума с августа 2011 года, поскольку итальянцы перестали заниматься поисками работы на фоне вводимых правительством мер по сдерживанию распространения инфекции.

Уровень безработицы составил 8,4% против 9,3% в феврале. При этом эксперты ожидали повышения до 10,5%, сообщает Trading Economics.

Число работающих граждан уменьшилось в прошлом месяце на 27 тыс. - до 23,234 млн. Количество безработных сократилось на 267 тыс. и составило 2,132 млн.