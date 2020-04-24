Экономика

20:46 24.04.2020

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

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Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабинет министров Украины продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Соответствующие изменения в "газовое" ПСО (№867 от 19 октября 2018 года) закреплены постановлением №303 от 24 апреля 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале в пятницу вечером.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года было отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям на рыночных условиях. Для населения и ТКЭ действует механизм спецобязательств, который с 1 мая 2020 года должен был перестать существовать в рамках взятых Украиной на себя обязательств по либерализации рынка поставок газа бытовым потребителям.

За время своего существования механизм ПСО неоднократно претерпевал изменения. Последние из них (в правительственное постановление №867) были внесены 24 января 2020 года постановлением Кабмина №17, согласно которому основным индикатором при расчете цены на природный газ в рамках спецобязательств являются являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Теги: #нафтогаз #тепловики
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