Режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа прекратится после 20 мая - премьер

Кабинет министров Украины не будет продлевать возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

"С завтрашнего дня (с 20 мая – ИФ) правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать им "голубое топливо" по фиксированной цене", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.