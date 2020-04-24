Экономика

10:47 24.04.2020

ЕБРР предоставит Fozzy Group $60 млн на обновление и расширение торговых сетей

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ЕБРР предоставит Fozzy Group $60 млн на обновление и расширение торговых сетей

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил долгосрочный кредит для торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group в размере $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей "Сильпо" и "Фора", повышение энергоэффективности и конкурентоспособности.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в банке, соответствующе решение совет директоров ЕБРР принял в четверг.

Подписание кредитного соглашения планируется до конца второго квартала текущего года.

Как сообщалось с ссылкой на сообщение ЕБРР, проект общей стоимостью $160,8 млн нацелен на поддержку стратегии Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса. Заемщиком выступает ООО "Сильпо-Фуд", развивающее сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо".

Планируется повысить эффективность в использовании энергии и ресурсов, в частности путем внедрения бесфреонового охлаждения, эффективной вентиляции, отопления, освещения, а также использование современных технологий по обращению с отходами. Проект также предусматривает расширение присутствия сетей супермаркетов Fozzy Group в регионах с ограниченным предложением в сфере продуктового ритейла.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на апрель-2020 насчитывает 259 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Сеть магазинов у дома "Фора" на рынке Украины работает с 2002 года и в настоящее время насчитывает около 250 магазинов в более чем 70 населенных пунктах страны.

Помимо торговых сетей, бизнес-интересы Fozzy Group компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. человек.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.

Теги: #ебрр #fozzy_group
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