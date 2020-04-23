Экономика

14:39 23.04.2020

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

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НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сальдо сводного платежного баланса в 2020 году до дефицита в $1,1 млрд с профицита в $3,2 млрд, однако ожидает восстановления его профицита уже в 2021 году.

Согласно обновленному в четверг макропрогнозу центробанка, в следующем году профицит составит $0,6 млрд (прежняя оценка – $1,6 млрд), в 2022 году – $1,3 млрд ($0,4 млрд).

НБУ также ухудшил прогноз международных резервов на конец 2020-2022 годов, однако они будут выше, чем на конец прошлого года.

Так, в этом году, по новым оценкам Нацбанка, резервы вырастут с $25,3 млрд до $27,2 млрд (прежняя оценка $29,3 млрд), в следующем сократятся до $28,6 млрд ($31,6 млрд), в 2022 году – до $28 млрд ($32,3 млрд).

НБУ также снизил прогноз дефицита текущего счета в этом году до 1,7% ВВП с 3,2% ВВП в январском прогнозе по сравнению с 1,3% ВВП в прошлом году (а без учета платежа "Газпрома" 4,2% ВВП).

"Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта. В условиях карантина во всем мире и падении цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия", – отметил центробанк.

Регулятор уточнил, что в денежном выражении дефицит текущего счета ожидается в этом году на уровне $2,5 млрд (прежняя оценка – $5,7 млрд) по сравнению с $1,3 млрд в прошлом году ($4,2 млрд без платежа "Газпрома").

"После восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит текущего счета вновь расширится. Это будет обусловлено реализацией отложенного спроса на импортные товары со стороны населения, восстановлением инвестиционного импорта бизнесом, а также ожидаемым снижением поступлений от транзита газа. Впрочем, показатель дефицита будет оставаться на уровне 3-4% ВВП, как и предполагал январский прогноз Национального банка", – говорится в сообщении.

На 2021 год, в частности, НБУ прогнозирует дефицит 3,1% ВВП, или $5,3 млрд, а на 2022 год – 4% ВВП, или $7,3 млрд.

"Ключевым предположением реализации такого макроэкономического прогноза является по-прежнему продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", – подчеркнул НБУ.

Его обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $2 млрд во втором квартале.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение этого года и последующих лет", – говорится в сообщении.

Теги: #нбу #дефицит #баланс #нацбанк
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