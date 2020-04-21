Экономика

14:03 21.04.2020

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

1 мин читать
"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) по результатам конкурса подписало с Expert Petroleum на 15 лет контракт по комплексному повышению добычи газа (production enhancement contract, PEC) на месторождениях компании в Западной Украине, сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз" во вторник.

"В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи западный партнер в первые пять лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем", – указано в релизе.

Теги: #petroleum #инвестиции #контракт #укргазвыдобування
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:40 21.04.2020
Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

18:15 13.04.2020
Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

23:56 31.03.2020
Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

12:27 18.03.2020
"Интерпайп" сохраняет планы по инвестированию в 2020-2022гг в производство $136 млн

"Интерпайп" сохраняет планы по инвестированию в 2020-2022гг в производство $136 млн

10:12 17.03.2020
Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на четыре года - источник

Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на четыре года - источник

20:39 16.03.2020
Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на 4 года - источник

Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на 4 года - источник

22:37 01.03.2020
Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

19:15 26.02.2020
Китайский стартап в сфере беспилотного вождения оценен в $3 млрд в рамках частного финансирования

Китайский стартап в сфере беспилотного вождения оценен в $3 млрд в рамках частного финансирования

12:22 26.02.2020
Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов

Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов

15:06 21.02.2020
ЕИБ обсуждает возможность финансирования 10 проектов в госсекторе в Украине в 2020г – глава украинского представительства

ЕИБ обсуждает возможность финансирования 10 проектов в госсекторе в Украине в 2020г – глава украинского представительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен - "Укрспирт"

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Кабмин должен пересмотреть дивидендную политику для поддержки транспортной отрасли в период кризиса - Криклий

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

Немчинов сомневается в необходимости тестирования по иностранному языку на все должности госслужбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА