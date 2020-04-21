"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) по результатам конкурса подписало с Expert Petroleum на 15 лет контракт по комплексному повышению добычи газа (production enhancement contract, PEC) на месторождениях компании в Западной Украине, сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз" во вторник.

"В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи западный партнер в первые пять лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем", – указано в релизе.