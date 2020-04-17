Экономика

18:46 17.04.2020

"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

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"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

Участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к своим поставщикам для возмещения ценовой разницы, выбрав вариант возврата средств или оплаты газа за будущее потребление, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Рад сообщить, что мы выполнили свое обещание - с 20 апреля потребители могут обращаться к своим поставщикам и распоряжаться сэкономленными деньгами. Специалисты "Нафтогаза" уже провели сверку данных со всеми газоснабжающими компаниями, которые продавали газ в рамках акции. Мы направили средства за неиспользованный ресурс "Газового запаса" на счета газсбытов", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

"С 20 апреля потребители могут обращаться к своим газоснабжающим компаниям, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачесть их для оплаты газа в будущем. Мы рекомендуем обратиться к газсбытам сразу, как они предоставят такую возможность. "Нафтогаз" уже перечислил им необходимые средства", - добавил глава НАК.

В "Региональной газовой компании", оперирующей 19 газораспределительными сетями по всей Украине, подтвердили, что начиная с 20 апреля в личном кабинете на портале 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить остаток средств по акции на оплату текущего потребления газа или получения средств на банковский счет.

По данным портала, в целом к продлившейся с октября 2019 по март 2020 года программе присоединились 51,018 тыс. потребителей, которые инвестировали в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019/20 гг. 370,58 млн грн и приобрели 61,81 млн куб. м газа.

Вследствие изменения ситуации на внешних и внутреннем рынках газа большинство потребителей не смогли использовать в полном объеме предоплаченные объемы газа. В результате ее участниками были использованы 30,16 млн куб. м газа на сумму 180,84 млн грн. 46,398 тыс. потребителей имеют остатки неиспользованных акционных средств в размере 189,73 млн грн.

Как сообщалось, глава "Нафтогаз" Андрей Коболев в конце марта сообщил, что компания возместит ценовую разницу участникам программы "газ про запас" в конце апреля - начале мая через систему газсбытов.

"Мы предусмотрели пункт, что если цена на рынке, или та цена, по которой мы будем поставлять газ, будет меньшей, чем цена "газ про запас", то мы разницу вернем. Т.е., фактически наши потребители получили страховку, если бы цена начала расти, а если она станет меньшей, мы возвращаем разницу. Как по мне, это максимально лояльные и максимально честные условия, которые мы сделали для защиты украинских потребителей", - отмечал глава НАК.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #коболев
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