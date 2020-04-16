Экономика

20:51 16.04.2020

Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

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Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка (Киев) согласовал возможность привлечения кредитов от Национального банка Украины (НБУ) в размере до 20 млрд грн, говорится в сообщении банка в четверг.

"Банк имеет достаточную ликвидность и не испытывает потребности в дополнительных кредитах НБУ, но мы заручились поддержкой Национального банка и расширили объемы рефинансирования, которое может стать надежным инструментом получения средств для операционной и финансовой деятельности", - цитирует пресс-служба финучреждения председателя правления Евгения Мецгера.

Уточняется, что в качестве обеспечения по действующим и будущим кредитам от НБУ в рамках операций рефинансирования будет выступать портфель Укрэксимбанка по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 30 млн грн.

Пресс-служба Укрэксимбанка добавила, что увеличением лимитов рефинансирования центробанк подтвердил финансовую устойчивость банка и свою готовность предоставлять банку стратегическую поддержку.

Как сообщалось, в начале текущей недели ряд СМИ обнародовал информацию, что Укрэксимбанк планирует взять кредит рефинансирования в Национальном банке под залог ОВГЗ для финансирования "Укравтодора" на сумму до 20 млрд грн.

Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка, решение о привлечении рефинансирования от НБУ не связано с "Укравтодором". "Это сделали все банки", - добавили в пресс-службе.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,922 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

 

Теги: #укрэксимбанк #нбу #рефинансирование
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