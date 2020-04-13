ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Всемирный банк (ВБ) выделит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19, сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, $50 млн из общей суммы направят в госбюджет для укрепления потенциала НСЗУ, $35 млн - на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19, $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", внедряемого Министерством здравоохранения при поддержке ВБ с 2015 года.