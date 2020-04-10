Сбербанк предлагает клиентам возрастом до 60 лет страховку от коронавируса на три месяца

Украинский дочерний банк российского Сбербанка (Киев) предлагает клиентам возрастом до 60 лет оформить страховку от коронавируса на три месяца с покрытием до 200 тыс грн, сообщила пресс-служба финучреждения в пятницу.

Согласно сообщению, одноразовый страховой платеж зависит от возраста клиента и страховой суммы и варьируется от 113 до 5670 грн.

"Страховая компания обеспечит покрытие расходов при госпитализации в случае выявления пневмонии любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19)", - говорится в сообщении.

В случае госпитализации клиент получит 10% от страховой суммы, в случае смерти - 100%, добавили в финучреждении.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года Сбербанк с общими активами 59,078 млрд грн занимал восьмое место по этому показателю среди 75 банков.