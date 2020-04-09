Экономика

20:16 09.04.2020

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

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Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам, член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова инициирует дискуссию о возможных мерах "количественного смягчения" и допускает выкуп ОВГЗ Национальным банком у банков по операциям РЕПО по очень низкой ставке.

"Единственное – я против того, чтобы денежная масса утекла в потребление. Я за то, чтобы на поддержку бизнеса и большие инфраструктурные проекты, создающие рабочие места", – написала она на своей странице в Facebook.

Среди таких проектов она назвала, в качестве примера, проекты дорожного строительства.

"А в случае МСБ – делать кредитные линии с месячным лимитом выборки", – добавила Страхова.

Она отметила, что одной из причин для инициирования такой дискуссии является то, что инфляция в годовом измерении по итогам марта замедлилась до 2,3%.

Советник главы ОП считает, что величину количественной поддержки "по-украински" можно откалибровать. "Здесь вопрос хирургической точности нужен… Или альтернатива – НБУ опускает учетку до 3%. Но это таки экзотично", – написала Страхова.

По ее словам, финансирование МВФ и доноров будет в Украине через 1-2 месяца, тогда как меры поддержки нужны сегодня, так как ситуация сложная и продолжает ухудшаться.

Ранее в четверг глава Совета НБУ Богдан Данилишин призвал правление центробанка покрыть через операции с ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации Кабмином выплат по этим облигациям резидентам (кроме физлиц) на 128 млрд грн в мае-декабре этого года .

Вместе с тем исполнительный директор Центра социальных исследований "Case-Украина" Дмитрий Боярчук считает, что "количественное смягчение" будет выгодно исключительно странам со свободно конвертированной валютой.

"Если же национальная валюта – это определенный сорт дерева и в обращении она только в пределах границ, то вся напечатанная ... простите "количественно смягченная" денежная масса просто затопит ваш внутренний оборот с соответствующими последствиями для обменного курса и цен", – написал он в Facebook в четверг.

Заместитель главы Минэкономики, экс-директор департамента монетарной политики НБУ Сергей Николайчук отметил, что финансирование бюджета Украины путем покупки центробанком ОВГЗ на вторичном рынке приведет к разбалансировке финансовой системы страны и создаст дополнительные проблемы для экономики и благосостояния населения.

Николайчук также прокомментировал пост Данилишина: "Здесь не столько карго-культ, сколько абсолютное непонимание базовых принципов финансов и игра на стороне ИВК (буквы совпадают с инициалами экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского – ИФ)".

Как сообщалось, Совет НБУ 31 марта решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.

В то же время правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета.

Теги: #нбу #покупка #овгз
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