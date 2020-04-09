НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без заключения новой программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ), в том числе с точки зрения падения ВВП, сообщи регулятор в Facebook.

"Национальный банк презентует обновленный макропрогноз 23 апреля. Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП… В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими", - заявило правление центробанка во время онлайн-встречи с членами American Chamber Commerce in Ukraine в четверг.

Вместе с тем члены правления регулятора подчеркнули: благодаря реформам предыдущих лет экономика страны более сбалансирована и подготовлена к кризису. Кроме того, Украина не так сильно зависит от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны.

Они также добавили, что кризис удешевил для страны импорт энергоносителей, тогда как спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизился незначительно.

В ходе онлайн-встречи члены правления центробанка заверили о готовности гибко вводить требования нового "антиотмывочного закона", который вступает в силу с 28 апреля.

"В целом этот закон крайне нужен. Он комплексно решает два вопроса: первое – внедрение риск-ориентированного подхода в банках, второе – возможность удаленной идентификации", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Нацбанк отмечал, что Украина постепенно продвигается к заключению новой программы расширенного финансирования с МВФ. Уточнялось, что для выполнения условий получения программы осталось принять законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" во втором чтении и изменения в госбюджет – 2020.

Между тем к "банковскому" законопроекту №2571-д народные депутаты внесли более 16 тыс. правок, что, по мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, является попыткой затянуть его принятие.