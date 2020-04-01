Экономика

13:36 01.04.2020

Затяжного кризиса опасаются 80% украинцев, у 60% сбережений при потере работы не хватит и на месяц – соцопрос

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Затяжного кризиса опасаются 80% украинцев, у 60% сбережений при потере работы не хватит и на месяц – соцопрос

Четыре процента опрошенных украинцев потеряли работу после введения в стране карантина для противодействия распространения коронавирусной инфекции, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% работают дистанционно, 32% находятся в отпуске по собственному желанию.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" с 25 по 30 марта.

При этом лишь две трети опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина.

Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит менее чем на месяц. 16% ответили, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев, 7% - до трех месяцев, 6% - до полугода, 3% - до года и более.

Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы тем, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживает, что не смогут купить необходимые продукты (52% - не переживают из-за этого). Лишь 25% беспокоит то, что придется отменить важные события или поездки, сразу три четверти не переживают из-за этого.

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. По тысяче респондентов было опрошено в ходе первой (25-27 марта) и второй волн (28-30 марта). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 4%. Метод опроса - CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Теги: #коронавирус #кризис #соцопрос
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