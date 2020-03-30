Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

Верховная Рада повысила лимиты годового дохода плательщиков "единого" налога - с 300 тыс. грн до 1 млн грн для первой группы, с 1,5 млн грн до 5 млн грн для второй и с 5 млн грн до 7 млн грн – для третьей.

Соответствующие изменения содержит закон (№3275) с поправками в ряд законодательных актов для дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-2019, который парламент принял в понедельник, говорится в анализе документа от KPMG в Украине.

Согласно ему, закон также освобождает от уплаты налога на землю и налога на недвижимость за март 2020 года, а также дает отсрочку их уплаты за апрель до 30 июня без штрафа и пени.

"Плата за землю (земельный налог и орендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относительно объектов нежилой недвижимости может не уплачиваться только за март 2020 года. За отчетный период апреля 2020 года налоги должны быть уплачены, но предоставлена возможность отсрочить до 30 июня 2020 года без штрафа и пени", - поясняет старший консультант по налогам KPMG в Украине Лилия Таран.

При этом местные органы власти могут принять решение об уменьшении ставок местных налогов в этом году.

Помимо этого, закон продлил срок освобождения от таможенных платежей и НДС операций по импорту в Украину лекарственных средств и медизделий и оборудования для противодействия COVID-19 по утвержденному правительством списку - до последнего дня месяца, в котором завершается срок карантина.

Закон также вводит послабления относительно акцизного налога. "Введен временный порядок отгрузки спирта этилового для производства дезинфекционных средств. С даты вступления в силу закона и до 31 мая 2020 года акцизный налог уплачивается по нулевой ставке за литр 100%-ного спирта со спирта этилового, используемого для производства дезинфицирущих средств", - указала Лидия Таран.

На этот же период парламент разрешил отгрузку спирта для производителей лекарственных средств и продукции химического и технического назначения средств дезинфекции, добавила эксперт.

Сроки погашения налоговых векселей, выданных производителей или импортерам топлива для реактивных двигателей и авиационных бензинов, которые приходятся в период с 1 марта до 31 мая 2020 года, закон продлевает до 15 августа включительно.

При этом закон не отменил установленную законом №533 норму с поправками в Налоговый кодекс и другие законы о поддержке налогоплательщиков в связи с ограничениями из-за COVID-19. "Однако он уточнил норму о применении штрафов за нарушения правил учета, производства и оборота топлива и спирта этилового на акцизных склада, которые применяются на общих основаниях. Собственно, конкретизировано пять направлений законодательства, за нарушение требований которых продолжат применять штрафы", - пояснила Лидия Таран.

Закон также продлил освобождение от штрафов за нарушения законодательства по ЕСВ и мораторий на проверки, который ввел закон 533, до 31 мая 2020 года.

"Дополнительно останавливается срок рассмотрения жалоб налогоплательщиков ЕСВ, а также продлевается срок их подачи", - добавила эксперт.

Помимо того закон освобождает от ответственности за несвоевременную подачу и обнародование финотчетности, если она будет подана и обнародована в течение последующих 90 календарных дней после окончания карантина, но не позднее 31 декабря 2020 года.