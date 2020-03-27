Экономика

12:56 27.03.2020

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран

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Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах", - сказал Сологуб в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что по итогам мирового кризиса 2008-2009 гг. проседание украинской экономики было значительно больше, чем у стран-соседей. В 2009 году ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны - падение на 3%.

"Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими", - добавил Сологуб.

Он уточнил, что НБУ работает с правительством для прогноза макроэкономической картины, хотя в данной ситуации строить прогнозы сложно.

 

Теги: #нбу #сологуб
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