Рынок облачных технологий в Украине в 2020г вырастет минимум на 10% даже на фоне ожидаемого кризиса - гендиректор GigaCloud

Рынок облачных технологий в Украине в 2020 году вырастет минимум на 10% по сравнению с ожидаемыми результатами 2019 года (около $30,1 млн), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор украинского облачного оператора компании GigaCloud Артем Коханевич.

"В целом прогнозируем рост рынка в 2020 году на уровне 10% по сравнению с 2019 годо в долларовом выражении. Но равномерным этот рост не будет. В "минус" сработает падение экономики и ВВП, курса гривни и снижение потребления некоторыми существующими клиентами. В "плюс" - новые проекты, ведь инвестировать в собственные ЦОД и оборудование сейчас будут только самые отважные", - сказал он.

По словам Коханевича, наиболее актуальными в период кризиса будут услуги IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (ПО как сервис). IaaS позволяет в кратчайшие сроки как резко нарастить, так и сократить объем потребляемых услуг. SaaS позволяет максимально быстро получить решение для конкретной задачи.

"К примеру, сейчас сильно вырос спрос на сервисы, помогающие организовать удаленную работу сотрудников. Именно сейчас становятся окончательно понятными преимущества облачных сервисов для тех, чей бизнес связан с доставками, удаленной работой и т.д., кому нужно обработать повысившийся спрос, важно быстро отреагировать на изменение конъюнктуры и получить доступ к увеличенным ресурсам", - подчеркнул гендиректор GigaCloud.

В то же время, по словам Коханевича, для компаний, которые решат "заморозить" свою деятельность на период карантина, облака дают возможность сохранить оборотные средства, уменьшив объем инфраструктуры и, как следствие, размеры платежей.

"При этом бизнесы могут сохранить не только деньги, но и критически важные для бизнеса данные ― клиентскую базу и системы с настроенными в них процессами", - отметил он.

Коханевич также напомнил, что рынок облачных сервисов в Украине непрерывно растет с 2012 года: 2012-го по 2018 гг. его объем вырос почти в 16 раз – с $1,9 млн до $30,7 млн. В течение этого периода рынок рос не только благодаря появлению новых клиентов, но и вследствие того, что существующие заказчики продолжали наращивать объемы потребляемых ресурсов.

Компания основана в 2015 году, является частью GigaGroup, в которую также входят телеком-оператор GigaTrans и коммерческий дата-центр уровня Tier III - GigaCenter. Работает более чем с 1 ты. клиентов в шести странах мира и более чем с 150 компаниями-партнерами. Предоставляет в аренду IaaS-услуги клиентам любого масштаба.

Компания размещает свое оборудование в трех дата-центрах: двух в Украине (GigaCenter, BeMobile) и одном в Польше (Atman). Все они соответствуют уровню надежности Tier III.

В 2016 году оператор получил международный сертификат ISO / IEC 27001: 2013, а в 2018 ─ аттестат соответствия КСЗИ.