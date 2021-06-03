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15:29 03.06.2021

"Нафтогаз" начал сотрудничество с GigaCloud, в инфраструктуре облачного оператора размещены критически важные сервисы

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"Нафтогаз" начал сотрудничество с GigaCloud, в инфраструктуре облачного оператора размещены критически важные сервисы

НАК "Нафтогаз" по результатам тендера разместила в инфраструктуре облачного оператора GigaCloud критически важные сервисы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в GigaCloud, в частности, облачный оператор обязался предоставить услуги предоставления в пользование облачной вычислительной инфраструктуры, размещения серверного оборудования, а также услуги резервного копирования и восстановления.

Оператор отметил, что сегодня GigaCloud предоставляет НАК "Нафтогаз" сервис частного виртуального облака ProCloud. Это физически изолированная виртуальная инфраструктура, которая предоставляется заказчику в эксклюзивное пользование и имеет высокий уровень доступности и безопасности.

"Частное облако ProCloud от GigaCloud является идеальным решением для технологических компаний со сложными инфраструктурными схемами. Оно имеет высокий уровень требований к защите информации, что очень важно для компаний с критической инфраструктурой", - цитирует пресс-служба CTO GigaCloud Кирилла Науменко.

По его словам, оборудование заказчика устанавливается на экранированной стойке в отдельной комнате, изолированно от других пользователей. Высокий уровень управления информационной безопасностью GigaCloud подтверждается сертификатами ISO 27001, PCI DSS и КСЗИ - последний является обязательным для украинских государственных учреждений, работающих с критически важными данными и данными с ограниченным доступом.

В настоящее время продолжаются работы по перемещению физических и виртуальных серверов заказчика к облачной среде GigaCloud.

Как указано в сообщении, IT-специалисты НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что сотрудники оператора в течение всего процесса миграции быстро и качественно оказывают информационную и техническую поддержку для обеспечения безотказного процесса переноса в облако.

Миграцию планируется полностью завершить в течение следующего месяца.

Теги: #нафтогаз #gigacloud
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