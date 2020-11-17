DeNovo оспорит конкурс "Нафтогазбезпеки" по закупке облачных услуг, GigaCloud заявляет о подлоге тендерной документации

Участники тендера дочернего предприятия НАК "Нафтогаз" - "Нафтогазбезпека" - по закупке услуг по предоставлению в пользование облачной инфраструктуры и размещения серверного оборудования (от 9 октября 2020 года), считают тендер непрозрачным и коррупционным.

В НАК "Нафтогаз" в свою очередь отвергают обвинения и в ближайшее время подробно аргументируют свою позицию.

"В ТЗ и квалификационных требованиях, сделанных заказчиком, сияет набор так называемых "закладок", причем сделаны они крайне топорно и неграмотно. Само по себе ТЗ не несет необходимой облачному оператору детальной информации, а на все заданные нами вопросы была даны невразумительные ответы в стиле "мы так хотим". Этот тендер выглядит просто эталонным схематозом - приятно смотреть на живость людей старой закалки. Хотя грубость исполнения говорит о частичной потере квалификации. Наша компания готовит жалобу на имя руководства "Нафтогаза", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании DeNovo Максим Агеев.

Он также подчеркнул, что ООО "Хостинг-Х", признанное победителем тендера, никогда и никак не проявляло себя на рынке облачных сервисов, а после раскрытия конкурсной информации выяснилось, что техническую базу этой компании предоставляет ЦОД "Парковый".

"Но по нашей информации такой клиент в списках "Паркового" не числится. Надо полагать, победитель сначала должен был выиграть тендер, а затем подписать контракт с "Парковым", - отметил Агеев.

По его словам, заказчик потребовал от участников предоставить официальное письмо от производителя ПО Splunk о совместимости ПО с облачной средой оператора, при этом на сайте вендора найти описание процедур тестирования на совместимость не удалось.

"Просто удивительным образом авторизационное письмо оказалось только у двух участников: у некой компании "МСЕ" и у "Хостинг-Х". Разница в ценах этих двух участников составила 0,1%, а отклонение от заявленного заказчиком бюджета - 0,1% и 0,3% соответственно. Это называется "система двух ларьков". "МСЕ" выполнила роль прикрывающего "Хостинг-Х" в момент, когда остальные участники конкурса были дисквалифицированы из-за отсутствия злосчастной справки", - подчеркнул гендиректор DeNovo.

Агеев также отметил, что ГП "Нафтогазбезпека" этой осенью впервые вышла на площадку публичных закупок, объявив сразу несколько конкурсов в IТ-сфере, у которых есть один общий признак: не раскрываются имена и конкурсная документация участников тендера.

В свою очередь, CEO облачного оператора компании GigaCloud Артем Коханевич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что с точки зрения его компании начальный бюджет тендера, объявленного "Нафтогазбезпекой", - 73,6 млн грн - был сильно завышен.

"Если отталкиваться от прайса GigaCloud, то разумная стоимость качественного решения, полностью удовлетворяющего требования заказчика, составила бы примерно 40 млн грн за тот же период", - отметил он.

Коханевич также сообщил, что заказчик внес в ТЗ требование о подтверждении поддержки ПО компании Splunk от официального производителя ПО уже после объявления тендера как дополнительное.

"У нас есть партнер, который официально представляет Splunk (информация о нем есть на сайте производителя ПО), мы обратились к нему, и он подготовил официальное подтверждение о соответствии нашего аппаратно-программного комплекса, которое мы подали в тендер, всем требованиям заказчика", - отметил Коханевич.

В то же время, по его словам, от предложения GigaCloud отказались с формулировкой "Участник в составе предложения не предоставил сертификат/ы соответствия подтверждающий/-е, что имеющееся оборудование/программно-технический комплекс, который используется участником, поддерживает программное обеспечение Splunk версии не ниже 7.3.Х (в виде скан-копии/-й оригинала/ов и/или копии/-й письма/-ем от вендора (производителя) или официального дистрибьютора вышеупомянутого программного обеспечения", что не соответствует действительности.

Он также подчеркивает, что что компания "Хостинг-Х", которую объявили победителем тендера, предоставила указанный сертификат, подписанный директором глобальных партнерских программ Splunk Бонни-Джо Салазар (Bonni-Jo Salazar).

"Однако мы обратили внимание на то, что сама Бонни на своей странице в Linkedin указала, что с июня 2020 года не работает в компании Splunk. В то время, как в "официальном сертификате Splunk", предоставленном "Хостинг-Х", указывался идентификатор тендера, для которого он был выдан. А ведь он был объявлен в ноябре 2020 года – через пять месяцев после увольнения той, что его якобы подписала. Очевидный подлог тендерной документации", - подчеркнул СЕО GigaCloud.

Он также заявил, что "Нефтегазбезпека" потребовала у GigaCloud подготовить обоснование аномально низкой цены предложения компании, который по формату закупки поставщик не обязан предоставлять, а заказчик не имеет права требовать.

"Но мы решили не идти на конфликт и подготовили то, о чем нас просили. Еще через день, после обращения в тендерный комитет, нам предложили подождать до пяти рабочих дней, пока будет идти процесс квалификации. И буквально через пару часов после разговора прислали официальный отказ", - отметил он.

Указанный тендер был объявлен ГП "Нефтегазбезпека" 9 октября 2020 года со сроком подачи предложений до 26 октября 2020 года. Ожидаемая стоимость услуги - 73,602 млн грн с НДС. Среди указанных заказчиком услуг, закупаемых сроком на три года - услуги по пользованию облачной инфраструктурой (в т.ч. доступ к оперативной памяти объемом 3,8 тыс. ГБ, доступ к жестким дискам двух типов продуктивности на 62ТБ и 144ТБ, доступ к интернету на скорости 1,5 Гбит/сек, 5 внешних IP-адресов и 4 канала передачи данных между ЦОДами), аренда одного серверного шкафа с максимальной суммарной мощностью оборудования до 6КВт, а также услуги резервного копирования и восстановления информации объемом 72 ТБ с 7-дневным сроком хранения для ежедневных копий и 28-дневным сроком для еженедельных копий.