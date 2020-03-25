Экономика

14:59 25.03.2020

"Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине в связи с усиленным режимом работы

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"Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине в связи с усиленным режимом работы

Группа компаний "Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине, чтобы обеспечить выполнение заказов, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Новая Пошта" во время карантина продолжает работать в усиленном режиме. Сейчас, когда большинство украинцев вынуждены находиться дома из-за эпидемиологической ситуации, им особенно важно иметь возможность заказать онлайн все необходимое и вовремя это получить. "Нова Пошта" заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2 тыс. новых курьеров по всей Украине", - говорится в сообщении.

"Нова Пошта" предлагает своим потенциальным сотрудникам полные соцгарантии согласно КЗоТ, медицинскую страховку, мобильную связь, средства индивидуальной защиты (маска, медицинские перчатки, антисептик), возможность карьерного роста.

В служебные обязанности входит: принимать товар соответственно сопроводительным документам; осуществлять своевременную и бесперебойную доставку; вести отчетность по маршрутным письмам; оформлять документацию касательно приема и передачи грузов.

Теги: #нова_пошта #кадры #курьер
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