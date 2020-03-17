Экономика

10:54 17.03.2020

Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

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Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение (проект постановления №3226 от 16 марта), которое внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль, на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовали 243 народных депутатов.

По данным открытых источников, Игорь Ростиславович Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 годы - консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 годы - работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 годы - старший консультант компании GlobalSpec (США).

2004-2007 годы - московское, а позднее — киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 годы - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Теги: #минэкономики #кадры #кабмин
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