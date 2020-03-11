Экономика

12:32 11.03.2020

"Укроборонпром" передаст 23 предприятия в ФГИ и ГКАУ – Абромавичус

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"Укроборонпром" передаст 23 предприятия в ФГИ и ГКАУ – Абромавичус

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества (ФГИ) и еще 2 предприятия в Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ), сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичюс.

"Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем… Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Абромавичуса, эти компании "недейственные" и на них нет сейчас никакого производства. "То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически "пустышки", - пояснил он.

Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.

"То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия", - резюмировал Абромавичюс.

Теги: #абромавичюс #укроборонпром
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