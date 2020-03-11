Экономика

13:32 11.03.2020

Франция выделила "Укроборонпрому" техническую помощь на сумму €900 тыс.

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Франция выделила "Укроборонпрому" техническую помощь на сумму €900 тыс.

Правительство Франции выделило украинскому государственному концерну "Укроборонпром" техническую помощь на сумму около €900 тыс., сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс.

"Это знак доверия к Украине, это знак доверия к изменениям, которые происходят сейчас в концерне "Укроборонпром"... Это сумма близко €900 тыс., это одна из наибольших сумм, которые правительство Франции выделило Украине", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Абромавичюса, эта помощь пойдет на борьбу с коррупцией и повышение стандартов корпоративного управления.

"Техническую помощь Франции будет направлено на два основных направления. Это, во-первых, антикоррупционное направление, и во-вторых, это повышение стандартов корпоративного управления. В сфере антикоррупционной политики мы планируем осуществить криминалистический комплексный так называемый форензик аудит по некоторых процессах, контрактах, (до которых – ИФ), к сожалению, финансовый аудит не имеет возможности дойти", - отметил он.

Гендиректор пояснил, что форензик аудит выявляет скрытые схемы и махинации, которые выглядят как законные операции, но на самом деле являются мошенническими, и которых исторически в концерне было очень большое количество.

Абромавичюс подчеркнул, что выделенные средства помогут построить в "Укроборонпроме" лучшие стандарты корпоративного управления согласно западным стандартам.

"В рамках проекта мы планируем разработать новые принципы корпоративного управления и на предприятиях, и на самом концерне. Это масштабный проект, который требует и времени, который требует не только наших усилий, но и, как я уже говорил поддержки международных партнеров. Но содействие также должно быть всех ветвей власти, и самих участников "Укроборонпрома", - сказал он.

Абромавичус уточнил, что посольство Франции в Украине выберет компанию-консультанта из "большой четверки", и она поможет найти оптимальную модель организации бизнеса. "То есть начинаем строить современную компанию", - подчеркнул он.

По словам Абромавичуса, процесс форензик аудита должен занять четыре месяца. "Но, к сожалению, эта информация больше будет для руководства страны, для руководства "Укроборонпрома" и для правоохранительных органов", - пояснил он.

Теги: #укроборонпром #помощь #франция #абромавичюс
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