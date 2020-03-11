Экономика

14:32 11.03.2020

Абромавичюс заверил, что "Укроборонпром" не планирует приватизацию завода "Антонов"

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Абромавичюс заверил, что "Укроборонпром" не планирует приватизацию завода "Антонов"

Государственный концерн "Укроборонпром" не собирается приватизировать завод "Антонов", сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс.

"Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Кроме того, Абромавичюс отметил, что факт того завод "Антонов" уже 3-4 года ничего не производит, является последствием того, что в самолетах по крайней мере 60% комплектующих были российскими, и сейчас продолжается процесс импортозамещения.

"Сложнее всего импортозамещение проходит в авиационной отрасли, как вам это известно. Но самолет Ан-178 будет с минимальным количеством российских комплектующих, то есть это будут западные, это будут украинские, это будут другое оборудование. Процесс продолжается, это очень сложный процесс", - пояснил он.

Теги: #приватизация #укроборонпром #антонов #абромавичюс
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