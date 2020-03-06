Экономика

20:50 06.03.2020

Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились

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Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились

Растущие опасения инвесторов из-за распространения эпидемии коронавируса в мире и смена правительства привели к резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: за последние два дня первые подешевели почти на 10%, а доходность вторых выросла в среднем почти на 1 процентный пункт (п.п.).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, на вечер пятницы ВВП-варранты стоили около 90% от номинала, хотя еще две недели назад за них давали 107,5% от номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4% годовых, 2021 – 4,6%, 2022 – 4,9%, 2023 – 5,75% и в 2025 – 6,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 6,5%, в 2026-2027 годах – 6,7-6,856%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – 7,2%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 1,6 п.п.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% от номинала, сейчас котируются примерно по 90% от номинала, потеряв за день около 4,3%.

Теги: #варранты #еврооблигации #обвал
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