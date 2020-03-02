МВФ и ВБ заявили о готовности помочь государствам в преодолении последствий коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса COVID-19.

"Мы активно взаимодействуем с международными институтами и властями государств, оказывая особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются наиболее слабыми, а люди - наиболее уязвимыми", - говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристаллины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса.

"Мы намерены задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты в максимально возможном объеме, включая предоставление экстренного финансирования, рекомендаций по экономической политике и технической помощи", - отмечается в сообщении.

"В частности, мы располагаем инструментами быстрого выделения финансирования, которые в совокупности способны помочь странам принять меры в ответ на широкий круг потребностей. Усиление государственных систем медицинского контроля является крайне важным для сдерживания распространения текущей и будущих эпидемий", - говорится в заявлении.

МВФ и ВБ подчеркивают важность международного сотрудничества для ограничения последствий распространения коронавируса, отмечая свою "полную приверженность" предоставлению поддержки, которой ждут от них люди в странах, входящих в организации.

На утро понедельника общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире увеличилось до 88 тыс. 929 человек. Тем временем, в Китае, где находится эпицентр коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано самое низкое в течение 40 дней количество подтвержденных случаев заболевания - 202 человека.