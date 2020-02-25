Экономика

20:02 25.02.2020

РГК начала тестирование газоводородной смеси на закрытых участках распредсетей в 5 областях

1 мин читать
РГК начала тестирование газоводородной смеси на закрытых участках распредсетей в 5 областях

"Региональная газовая компания" (РГК) приступила к тестированию транспортировки смеси природного газа и водорода на закрытых участках газораспределительных сетей в пяти областях, сообщил директор РГК Олег Никоноров.

"В настоящее время энергетика находится на пороге революции, когда чистые виды энергии вытесняют углеродные энергоносители. Это следует учесть при модернизации нашей газовой инфраструктуры, которая должна быть готова к транспортировке новых, чистых видов энергии, среди которых и "зеленый" водород", – сказал он на Украинском энергетическом форуме в Киеве во вторник.

В компании уточнили, что речь идет о тестовых операциях на экспериментальных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Там также добавили, что в условиях избыточных мощностей системы транспортировки газа "зеленый" водород может быть использован для аккумуляции энергии в часы ее переизбытка.

"Региональная газовая компания", управляемая Group DF (бизнесмена Дмитрия Фирташа), оперирует 19 газораспределительными сетями по всей Украине.

Теги: #тестирование #водород #ргк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 13.02.2020
РГК готовится к тестированию работы сетей со смесью природного газа и водорода

РГК готовится к тестированию работы сетей со смесью природного газа и водорода

16:31 04.02.2020
Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

10:06 02.01.2020
Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

14:24 17.12.2019
Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

19:27 10.12.2019
РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде

РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде

17:50 10.12.2019
АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

20:29 05.11.2019
Восемьсот прокуроров ГПУ в среду пройдут тестирование на общие способности и навыки

Восемьсот прокуроров ГПУ в среду пройдут тестирование на общие способности и навыки

13:04 04.11.2019
"Vodafone Украина" приглашает к тестированию пользовательского оборудования для сетей NB-IoT компании из других отраслей

"Vodafone Украина" приглашает к тестированию пользовательского оборудования для сетей NB-IoT компании из других отраслей

18:25 24.06.2019
Международный тест IFOM пригоден для оценки качества украинского медобразования – результаты мониторинга

Международный тест IFOM пригоден для оценки качества украинского медобразования – результаты мониторинга

18:31 27.02.2019
Платформа суточного балансирования газа не готова к полноценной корректной работе – РГК

Платформа суточного балансирования газа не готова к полноценной корректной работе – РГК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин отказался повышать ставки на аукционах ОВГЗ выше 10%

"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%

Рост капинвестиций в Украине в 2019 г. замедлился до 15,5% - Госстат

Углеводородный участок "Дельфин" будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами - глава Госгеонедр

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин отказался повышать ставки на аукционах ОВГЗ выше 10%

Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

Для достижения 75%-ной доли ВИЭ в структуре генерации к 2050г нужно ежегодно инвестировать около EUR4 млрд - гендиректор ДТЭК

"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

Дорожно-строительная группа RDS в 2019 г. инвестировала 167 млн грн в парк техники, планирует выход на рынки Польши и Румынии

Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Доля экспорта в структуре продаж "Фармака" в 2019г превысила 22%

ЕБРР организовал кредит в EUR52,5 млн для расширения ТЦ "Ривьера" в Одессе

HP Inc. сократила чистую прибыль и выручку в I финквартале, увеличила buyback до $15 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА