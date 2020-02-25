РГК начала тестирование газоводородной смеси на закрытых участках распредсетей в 5 областях

"Региональная газовая компания" (РГК) приступила к тестированию транспортировки смеси природного газа и водорода на закрытых участках газораспределительных сетей в пяти областях, сообщил директор РГК Олег Никоноров.

"В настоящее время энергетика находится на пороге революции, когда чистые виды энергии вытесняют углеродные энергоносители. Это следует учесть при модернизации нашей газовой инфраструктуры, которая должна быть готова к транспортировке новых, чистых видов энергии, среди которых и "зеленый" водород", – сказал он на Украинском энергетическом форуме в Киеве во вторник.

В компании уточнили, что речь идет о тестовых операциях на экспериментальных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Там также добавили, что в условиях избыточных мощностей системы транспортировки газа "зеленый" водород может быть использован для аккумуляции энергии в часы ее переизбытка.

"Региональная газовая компания", управляемая Group DF (бизнесмена Дмитрия Фирташа), оперирует 19 газораспределительными сетями по всей Украине.